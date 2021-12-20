В новогоднюю ночь охранять порядок в Челнах будут 200 сотрудников полиции и Росгвардии

В Набережных Челнах в Новый год будут усилены меры безопасности на праздничных площадках. В настоящее время в Автограде проводится комплекс необходимых подготовительных и организационных мероприятий, связанных с обеспечением охраны общественного порядка. О проводимой работе рассказал начальник полиции Управления МВД России по городу Набережные Челны Михаил Чекмарев.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, с 31 декабря по 1 января, на центральной городской елке будут задействованы около 200 сотрудников полиции и Росгвардии. Безопасность дорожного движения в городе обеспечат 16 экипажей ГИБДД.

Кроме того, места с массовым пребыванием граждан будут обследованы специалистами-кинологами и саперами, на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Спикер напомнил, что основные новогодние гуляния пройдут на площади «Азатлык», в микрорайонах «Бумажник» и Замелекесье, около ДК «Энергетик», в поселке Сидоровка и в других общественных пространствах. «Ожидается большое количество жителей и гостей города. По прогнозам, основные места в новогоднюю ночь посетят более 50 тыс. горожан и гостей города», — отметил спикер.

В Рождественскую ночь, в местах проведения религиозных обрядов, для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано 40 сотрудников полиции.

Дополнительно в предстоящие праздничные дни для охраны общественного порядка будут привлечены работники частных охранных организаций, муниципальные служащие, члены молодежного формирования «Форпост».

«На протяжении длительных дней город будет отдыхать. Безусловно, органам власти и управления, в том числе МВД, нужно обеспечить высокий уровень безопасности горожан», — прокомментировал выступление коллеги мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.