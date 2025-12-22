В новогоднюю ночь для казанцев будут работать две тематические площадки

В новогоднюю ночь праздничная программа в столице Татарстана будет организована в парке «Чёрное озеро» и у Центра семьи «Казан». Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

«Мы обязательно будем иметь возможность на этих площадках послушать обращения Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – пояснил он.

Кроме того, в этом году, как и в предыдущих, было решено не организовывать салют в новогоднюю ночь, добавил Абзалов.