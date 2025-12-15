В новогоднюю ночь более 50 тыс. гостей посетят центральные елки Челнов

Жителей Набережных Челнов ждет 12-дневный период выходных с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Только в новогоднюю ночь на центральных елках города ожидается более 50 тысяч гостей. Праздничные мероприятия продлятся до 14 января, а для их безопасного проведения полиция заранее усилила меры охраны.

Заместитель начальника полиции Управления МВД России по городу Раиль Назмиев рассказал, что основными площадками для массовых гуляний станут площадь «Азатлык», площадь у ДК «Энергетик», парк «Победа», бульвары «Боровецкий», «Энтузиастов» и Шишкинский, жилые районы «Замелекесье» и микрорайон «Бумажников», а также парк поселка Сидоровка. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах и молельных домах пройдут праздничные богослужения, а завершится цикл мероприятий празднованием Старого Нового года.

В период подготовки и проведения праздников усилены оперативно-профилактические меры: организованы досмотры граждан и транспортных средств, проверка возможных угроз террористического и экстремистского характера, усилена работа следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования, выставлены дополнительные посты ДПС у елочных городков. Также введен запрет на использование беспилотников на массовых мероприятиях.

Для обеспечения порядка на мероприятиях задействованы сотни сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОПов, муниципальных служб и общественных формирований, включая молодежное формирование «Форпост». Все основные площадки проверены кинологами и саперами, вход организован через контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами и системами выявления взрывчатых веществ.

Выслушав доклад о мерах безопасности на новогодние праздники, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подробно остановился на задачах правоохранительных органов и руководителей учреждений города.

«Набережночелнинскому гарнизону и всем правоохранительным структурам предстоит напряженная работа в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, особенно в ночь с 31 декабря на 1 января. Формат действий понятен, алгоритм работы всех служб согласован, – отметил мэр. – В ближайшее время мы проведем заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в закрытом режиме, заслушаем доклады руководителей правоохранительных органов и обсудим возникающие вызовы и риски. Напоминаю, что сейчас непростое время, идет специальная военная операция, поэтому обеспечение безопасности жителей города – задача номер один. Более важной задачи нет».

Мэр подчеркнул персональную ответственность руководителей учреждений.

«Большое количество мероприятий пройдет на открытом воздухе и в учреждениях образования, культуры и спорта. Каждый руководитель несет персональную ответственность за охрану общественного порядка – будь то дом культуры, спортивное сооружение, школа или детский сад. Особое внимание нужно уделять пропускному режиму и досмотру: на детские утренники должны попасть только те, кому положено, и ни один посторонний не должен проникнуть внутрь. К сожалению, случаи нарушений уже были, в том числе с трагическим исходом в республике и других регионах, а у нас в городе также фиксировались нарушения. На эти вопросы необходимо обратить особое внимание и обязательно принимать меры для предотвращения любых инцидентов», – заключил он.