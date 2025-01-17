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В новогоднюю ночь абоненты «Летай» совершили 143 тыс. звонков
«Летай» изучил активность абонентов в новогоднюю ночь. В первый час 2025 года жители Татарстана совершили свыше 143 тыс. звонков, загрузили порядка 19,5 Тб медиафайлов и отправили в 6 раз больше СМС, чем ночью последнего понедельника прошлого года. Об этом свидетельствуют обезличенные данные оператора. Вероятно, жители Татарстана разделяли первые мгновения нового года с родными и близкими на расстоянии.
Всего за прошлый год «Летай» построил 64 базовые станции (БС) и провел модернизацию порядка 350 площадок на сети. Так, в Большой Атне, Чистополе и Рыбной Слободе за счет введения новых диапазонов LTE увеличилась скорость передачи данных для местных жителей. Меньше белых пятен стало и на дороге Алексеевское – Альметьевск, которая в будущем станет частью трассы Шали (М7) – Бавлы (М5). За год на участке модернизировали 12 БС для обеспечения бесперебойной коммуникации в движении.
Только в декабре работы по укреплению сети затронули 18 населенных пунктов республики. К примеру, на М12 в Елабужском районе появилась еще одна точка связи. Новую площадку также установили в Набережных Челнах: качество голосового и пакетного трафиков повысилось для жителей поселка Орловка и ЖК «Притяжение». Скорость мобильного интернета увеличилась в 2 раза для новошешминцев и в 1,5 раза для пестречинцев. Модернизировали площадки также в Высокогорском районе и в поселке Осиново Зеленодольского района.
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