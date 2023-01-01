Новогодние гуляния в Зеленодольском районе собрали 16 тыс. человек

В новогодних гуляниях с 31 декабря на 1 января в Зеленодольском районе Татарстана приняли участие 16 тыс. человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

В Зеленодольске праздничная программа развернулась на двух площадках — в парке «Авангард» и парке «Березовая роща». В «Березовой роще» была организована концертная программа, игры, розыгрыши, хоровод.

В парке «Авангард» состоялся большой праздничный концерт, на котором выступили местные артисты и артисты Зеленодольского музыкального театра.

Здесь также были организованы веселые игры, хоровод. Гости могли согреться горячим чаем и угоститься выпечкой. Работала ярмарка с сувенирами. Празднование продолжилось за полночь новогодней дискотекой, смс-поздравлениями, играми и конкурсами.

Обе площадки посетил глава района Михаил Афанасьев, который поздравил жителей с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, любви, добра и уюта в каждый дом.

«2022 год стал для нас годом сплоченности, добра и созидания! В этом году мы построили ряд важных социальных объектов, и эта работа будет продолжена в 2023 году. Мы ставим перед собой самые амбициозные задачи, ведь Зеленодольск — это город сильных и целеустремленных людей. Мы и впредь будем стараться делать все для того, чтобы Зеленодольск становился все более красивым и ухоженным, а жизнь в нем была максимально комфортной для жителей. Нам есть над чем работать, но только вместе мы сможем добиться наилучшего результата! Пусть новый 2023 год принесет в каждый дом здоровье, любовь и счастье, станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Яна ел белэн! С праздником! Байрам белэн!» — поздравил зеленодольцев глава района.