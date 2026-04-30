Общество 30 апреля 2026 13:44

В новогодние праздники жители Татарстана будут отдыхать 11 дней

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодние праздники у жителей Татарстана в 2027 году будут длиться 11 дней. Об этом сообщает Минтруд РФ.

По случаю Нового года татарстанцы будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. На 23 февраля и 8 марта у жителей республики длинные выходные будут по три дня – с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.

Майские праздники продлятся в общей сложности шесть дней – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Также длинные выходные будут в июне – с 12 по 14 июня и в ноябре с 4 по 7 ноября.

