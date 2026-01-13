В новогодние праздники в Татарстане прошло более 8 тыс. тематических мероприятий

Республиканская новогодняя ёлка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период новогодних праздников в Татарстане прошло более 8 тыс. тематических мероприятий в различных учреждениях. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«В новогодний период прошло более 8 тыс. мероприятий в городских и сельских учреждениях. Это были и массовые гуляния, и театрализованные представления, концерты, спортивные соревнования и многое другое. Особой популярностью пользовались мероприятия на открытом воздухе», – рассказала она.

В частности, множество мероприятий были проведены в рамках фестиваля «Курше». Они стартовали с Республиканской елки, где детей поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Фестиваль продолжается. Он закончится 28 февраля. Впереди еще 162 мероприятия. Уверена, мы продолжим такую практику и в летний период, уже нарабатываем опыт с жителями республики по организации мероприятий, приуроченных к праздничным дням», – добавила Фазлеева.

В частности, в новогодние праздники множество мероприятий были проведены в учреждениях культуры, добавил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«С конца декабря 2025 года по 11 января 2026 года учреждения культуры провели масштабную новогоднюю кампанию, включавшую спектакли, концерты, интерактивные программы, мастер‑классы, выставки и фестивали. Значительная часть мероприятий была ориентирована на детскую и семейную аудиторию, при этом активно использовались формы инклюзивных и благотворительных показов для детей с ОВЗ и семей участников СВО», – пояснил он.