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Происшествия 26 декабря 2023 13:21

В новогодние праздники в Татарстане будут дежурить 2,5 тысячи полицейских

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Во время открытия елочных городков и в новогоднюю ночь в Татарстане будут дежурить 2,5 тысячи полицейских. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ на брифинге «О мерах по обеспечению комплексной безопасности населения и бесперебойной работе жилищно-коммунальной сферы Республики Татарстан в период новогодних каникул» рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Евгений Прытков.

«Мы будем работать в усиленном режиме. В дни открытия елочных городков и в новогоднюю ночь планируется задействовать более 2,5 тысячи сотрудников полиции. Дополнительно привлекаются сотрудники и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и муниципальные служащие», – отметил начальник управления.

Все места массовых гуляний уже проверены, там будут установлены металлодетекторы.

«Чтобы не допустить проезд транспорта к елочным городкам, выставлены специальные сооружения, строительные блоки и габаритная техника. В елочных городках установлены стенды с информацией о режиме работы, а также о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. Прошу граждан обратиться к этим мерам с пониманием, так как они, в первую очередь, направлены на нашу безопасность», – заметил Прытков.

#МВД по РТ #полицейские #елочные городки #Новый год
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