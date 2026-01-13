news_header_top
Общество 13 января 2026 12:18

Почти 7 тыс. детей из Татарстана отдохнули в лагерях в период зимних каникул

В период зимних каникул в лагерях отдохнули почти 7 тыс. детей из Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Успешно завершилась оздоровительная кампания зимних каникул 2026 года. По ее итогам можно сказать, что в этот период отдохнули порядка 7 тыс. детей и подростков в 76 оздоровительных организациях отдыха 22 муниципальных образований Татарстана и в двух лагерях за пределами республики: ДОЛ "Илеть" Марий Эл и МЦ "Сэлэт-Ак Барс" Республики Крым», – рассказал он.

В том числе оздоровительной кампанией были охвачены порядка 350 детей мобилизованных граждан и почти 200 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, добавил министр.

