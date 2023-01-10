За новогодние праздники в Казани задержали 97 нетрезвых водителей

За время новогодних выходных в столице Татарстана зарегистрировали 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 27 человек. Были задержаны 97 водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров.

«На постоянном контроле находится работа по предупреждению и пресечению несанкционированных публичных акций. Всего было выявлено более 300 правонарушений, зарегистрировано 20 ДТП, в которых пострадали 27 человек. За управление автомобилями в состоянии опьянения задержаны 97 водителей», — отметил Закиров.

По его словам, в период длительных новогодних выходных более 1 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и муниципальных служащих ежедневно следили за охраной общественного порядка и безопасности жителей и гостей Казани.

