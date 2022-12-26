В новогодние праздники в Казани состоится почти 600 культурных мероприятий

Для жителей и гостей Казани в новогодние праздники организуют 170 мероприятий на свежем воздухе и более 400 — в учреждениях культуры. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на деловом понедельнике в мэрии.

«Часть из них уже состоялась: уже открылись 42 новогодние елки из 55. Главным центром притяжения традиционно остается площадка рядом с Центром семьи «Казан», открытие которой 20 декабря собрало свыше 2 тыс. гостей. Здесь также расположен фестиваль „Кышдакар-фест”», — добавила Сагитова.

Спикер также отметила, что с 1 по 5 января на площадке у «Чаши» пройдут представления главных культурных центров Казани: КДК имени Ленина, КЦ «Сайдаш», ДК «Юность», ДК имени Саид-Галеева, ДК «Северный».

В программе каждого дня — игры со Снегурочкой и Дедом Морозом, анимированные представления с новогодними персонажами и символом наступающего года — кроликом. После выступлений сказочных персонажей перед гостями будут появляться артисты Казанской городской филармонии с хитами на русском и татарском языках.

Кроме того, 7 января свою программу представят молодежные учреждения, а с 1 по 5 января во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоятся выступления уличного театра из Москвы «Высокие братья».

Помимо этого, на протяжении всех каникул в общественных пространствах Казани будут проходить необычные спектакли: «Эмоции Деда Мороза» и «Чемодан чудес». Их представят молодые артисты культурных центров столицы Татарстана и Казанского цирка.

Для любителей активного отдыха в новогодние каникулы запланировано свыше 80 спортивных мероприятий. Это турниры, чемпионаты и первенства по зимним видам спорта, таким как лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, хоккей с шайбой и конькобежный спорт.