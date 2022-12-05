В новогодние праздники в Казань прилетят четыре туристических чартера

В грядущие январские праздники в Казань прилетят четыре чартерных туристических рейса из Москвы и Санкт-Петербурга. Предварительно запланирован борт на 180 человек, но при большом спросе может увеличиться вместимость или назначены дополнительные рейсы. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Общий туристический поток на новогодних чартерах в Татарстан ожидается порядка 1 тыс. человек. Если будут хорошо идти продажи, то перевозчик может поставить и дополнительные рейсы. Пока они запланированы на 31 декабря, 3, 7 и 9 января», – сообщил собеседник.

Чартерные туристические рейсы начали летать в Казань с апреля 2022 года. За это время совершено 46 рейсов, таким образом Татарстан посетили почти 8 тыс. гостей.