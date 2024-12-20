В новогодние праздники температура в Татарстане не опустится ниже минус 8 градусов

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В декабре температура в Татарстане не опустится ниже -8 градусов. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.

«Декабрь, к сожалению, выдался таким же аномальным, как и в прошлом году. Температура на конец декабря будет составлять -6, -8 градусов. Подробнее прогноз на Новый год смотрите на сайте ближе к 26 числу», – рассказал Сергей Захаров.