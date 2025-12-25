В новогодние праздники расписание электричек в Татарстане не изменится

В новогодние праздники расписание пригородных поездов в Татарстане не изменится. Они будут ходить в соответствии с действующим графиком без учета переноса выходных дней. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Но изменится количество вагонов на наиболее востребованных маршрутах. Составность 14 пригородных поездов на самых востребованных маршрутах увеличится с 25 декабря по 12 января по отдельным датам», – рассказал он.

Так, составность поездов Казань – Ижевск будет увеличена до восьми вагонов, Казань – Нижний Новгород – до шести, Казань – Йошкар-Ола – до двух, Казань – Сосновка – до шести, Ижевск – Нижнекамск – до пяти.

«4, 6, 7 и 8 января будем обслуживать новогодние представления на Казань Экспо. Есть соответствующие заявки, готовится подвижной состав. Будем перевозить в стилизованном вагоне с аниматорами детишек на мероприятия», – отметил Ахметшин.

По его словам, уже сейчас курсируют стилизованные пригородные поезда на участке Казань – Васильево. «В 13 часов отправляется ежедневно "магический экспресс" с аниматорами», – уточнил гендиректор компании.

Кроме того, с 26 декабря по 8 января пройдет акция «Дедом Морозом нарядись – в электричке прокатись!». Пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатного проехать в пригородных поездах по любому выбранному маршруту.