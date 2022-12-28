В новогодние праздники почтовые отделения Татарстана изменят график работы

В предстоящие новогодние праздники почтовые отделения в Татарстане будут работать по измененному графику. Так, 31 декабря у всех почтовых отделений республики рабочий день сократится на час, а 1, 2 и 7 января станут выходными днями.

В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодику. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Пенсионным фондом РТ, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

С 3 по 6 января, а также 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

Уточняется, что некоторые сельские и городские почтовые отделения могут работать по особому графику – узнать точный режим их работы можно на сайте «Почты России».

Напомним, график работы в новогодние праздники изменят также офисы МФЦ, подробнее – по ссылке.