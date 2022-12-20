В новогодние праздники по Казани будут гастролировать три уличных театра
В новогодние каникулы по столице Татарстана будут гастролировать три уличных театра: труппа одного из казанских театров и две труппы городских культурных центров. Представления будут организованы в общественных пространствах и во дворах. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
«В течение новогодних праздников в Казани будут гастролировать три уличных театра. Это неожиданное мероприятие, которое всегда привлекает внимание. Отрадно, что мы это делаем силами казанских актеров», — подчеркнул чиновник.
При этом два года назад на улицах Казани для жителей и гостей города выступал петербургский театр «Странствующие куклы господина Пэжо».