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Общество 18 декабря 2024 12:24

В новогодние праздники по Казани будет ездить музыкальный фургон

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С 1 по 5 января по столице Татарстана будет ездить музыкальный фургон с символом наступающего года — змеей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Мы проедем по всем районам Казани. Ориентировочно предоставления будут начинаться в 15.30. Там будут играть всем известные композиции. Можно всем вместе прийти, потанцевать и попеть разные песни», — пояснил он.

В частности, музыкальный фургон появится на улице Баумана, в парках «Салават купере» и «Калейдоскоп», на елке в поселке Дербышки, у торгового центра «Мега», перечислил Абзалов.

Кроме того, будет организован фотоконкурс. Свои снимки нужно будет размещать в Telegram-канале «Культура Казани», лучшие фотографии отметят призами.

#Новый год #Казань #азат абзалов
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