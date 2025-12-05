news_header_top
Общество 5 декабря 2025 21:13

В новогодние праздники назначат дополнительные поезда из Казани в Москву и Адлер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии новогодних праздничных дней вводятся дополнительные поезда №205/206, №285/286 и №276 из Казани в Москву, а также дополнительные рейсы поезда №375/118 сообщением Казань – Пенза – Адлер, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В период с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года дополнительные составы совершат более 50 рейсов», – говорится в сообщении.

Около 30 дополнительных рейсов в Москву с остановкой в Казани совершат поезда, отправляющиеся из Ижевска.

Кроме того, почти 20 дополнительных рейсов назначены для поезда №51/52. Он свяжет Казань со столицей Удмуртии и Нижним Новгородом.

