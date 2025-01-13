В новогодние праздники на ГЖД перевезено 1,1 млн пассажиров

За время новогодних праздников, с 27 декабря по 8 января, с вокзалов и станций Горьковской железной дороги поездами дальнего и пригородного сообщения было отправлено 1,1 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пригородными поездами воспользовались около 700 тыс. человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего зимнего сезона. В дальнем следовании перевезено почти 370 тыс. пассажиров, рост на 2,1%», — говорится в сообщении.

Самыми востребованными среди пассажиров на ГЖД стали направления из Москвы в Нижний Новгород (51,5 тыс. человек), Казань (24,1 тыс.) и Киров (16 тыс.).

Высоким был спрос на поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (5,3 тыс. пассажиров), Кирова (4,9 тыс.) и Казани (3,5 тыс.).

В период новогодних праздничных дней на Горьковской магистрали было назначено около 250 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.

Всего за прошлый год с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлены около 40 млн пассажиров, что на 3,8% больше, чем в 2023 году.