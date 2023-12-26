В новогодние праздники муниципальные парковки Казани будут бесплатными

В новогодние каникулы муниципальные парковки Казани будут бесплатными. Воспользоваться стоянкой без взимания платы можно будет с 31 декабря по 8 января. Об этом было сказано на пресс-конференции в «Татар-информе».

Жители и гости города также смогут без взимания платы воспользоваться новыми парковками, расположенными по улицам Адоратского, Бондаренко, Островского, Петербургская, Вишневского, Калинина, Чехова, на проспекте Ямашева и у Центрального стадиона.

«Хочу подчеркнуть, что, хотя новые парковки официально будут запущены с 1 января, плата начнёт взиматься только с 9 января. Потому что включительно с 31 декабря по 8 января абсолютно все парковки в городе будут работать в бесплатном режиме», — сообщил курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Спикер напомнил, что казанцы могут пользоваться муниципальными парковками бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. В будние дни плата взимается с 8 до 19 часов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января в Казани откроется более 20 новых парковок на 1,4 тыс. машино-мест.