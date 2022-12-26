В праздники коммунальные службы Казани вдвое увеличат дежурные бригады

Коммунальные организации столицы Татарстана — «Водоканал», Казанские тепловые сети, «Казэнерго» и Казанские электрические сети — в новогодние дни в два раза увеличили дежурные бригады на случай каких-либо аварий. Всего их будет 56, состоящих из 250 человек и 100 единиц техники, сообщил на совещании в мэрии курирующий вопросы ЖКХ и гражданской защиты заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Кроме того, до 15 января отменены все плановые работы по отключению от коммунальных услуг. Они могут произойти только для устранения неполадок», — добавил Гиниятуллин.

Докладчик также отметил, что при ухудшении погоды службы ЖКХ готовы вывести достаточное количество людей для расчистки придомовых территорий от снега.

Помимо этого, в течении новогодних каникул ежедневно будет производится вывоз мусора. Для этих целей окажутся задействованы 67 мусоровозов.