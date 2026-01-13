В новогодние праздники из-за ударов ВСУ погибли 45 россиян

В период с 1 по 11 января 2026 года в российских регионах из-за ударов ВСУ погибли 45 мирных жителей, среди них трое детей, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранения получили еще 107 человек, включая 8 несовершеннолетних.

По словам Мирошника, удары наносились преимущественно с использованием ударных беспилотников различных модификаций. Он также заявил, что такие средства применялись для целенаправленных атак по гражданским объектам. Всего за указанный период пострадали как минимум 152 человека.

Особенно Мирошник выделил «варварский удар» по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, где погибли 29 человек, включая двух детей, атаку на автомобиль в Тарасовке, унесшую жизнь шестилетней девочки, а также налет дронов на Воронеж и ракетный удар по энергоподстанции в Белгородской области.

По его словам, чаще всего атакам подвергались Белгородская, Херсонская и Курская области. Мирошник также заявил, что за новогодние праздники по территории России было выпущено не менее 4,1 тыс. боеприпасов.