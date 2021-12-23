В новогодние праздники скорая получает в три раза больше вызовов с белой горячкой

В новогодние праздники увеличивается число обращений к медикам с белой горячкой. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

«В два-три раза увеличивается число обращений в скорую с белой горячкой», – сообщила специалист.

Резеда Хаева рассказала, что пациенты начинают поступать 5-8 января, их число увеличивается.

Однако и сейчас у психиатра-нарколога довольно много консультаций с пациентами с алкогольной зависимостью.

Нарколог посоветовала татарстанцам воздержаться от спиртного в праздники, чтобы избежать последствий, таких как белая горячка, психозы и другие.