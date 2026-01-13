В новогодние праздники 12 татарстанцев отравились алкоголем

В новогодние праздники, с 29 декабря по 11 января, в Татарстане зафиксировали 12 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что всего за отчетный период зарегистрировано 89 случаев острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у мужчин, реже у женщин.

Большинство случайных отравлений в период с 29 декабря по 4 января связаны с употреблением алкоголя (38%). Что касается периода с 5 по 11 января, отравления чаще случались из-за неправильного приема лекарств (55,5%). Остальное распределяется между несчастными случаями и прочими причинами.