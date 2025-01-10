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В новогодние каникулы в Татарстане произошло на 20% меньше пожаров чем год назад
C 29 декабря по 8 января в Татарстане произошло на 20% меньше пожаров, чем в прошлые. Об этом сказал замначальника ГУ МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин на брифинге в Кабмине республики.
«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то отмечаем снижение количества пожаров на 20%, гибель людей на пожарах – снижение на 4 случая, количество травмированных людей на пожарах – в два с половиной раза меньше», – сообщил докладчик.
Всего было зарегистрировано 90 пожаров, из которых 67 пришлись на жилой сектор. Именно в пожаре в жилом фонде и погиб человек.
Трущин перечислил и основные причины пожаров. Среди них: нарушение правил эксплуатации электрооборудования (31 пожар), неосторожное обращение с огнем (23), нарушение правил пожарной безопасности при ипользовании печей (21).
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