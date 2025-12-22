В новогодние каникулы в Татарстане организуют спецплощадки для запуска фейерверков

В новогодние праздники в Татарстане запрещен запуск фейерверков в связи с особым режимом противопожарной опасности, однако будут организованы специальные площадки, где пиротехнику все же можно будет использовать. Об этом на брифинге в Кабинете министров республики сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по РТ Максим Трущин.

«Рекомендовано создать во всех муниципальных образованиях площадки для применения пиротехнических изделий. По состоянию на 20 декабря в 32 муниципальных образованиях создано более 700 приспособленных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами. Указанные площадки должны быть созданы в каждом районе до 25 декабря текущего года», – отметил он.

Особый режим продлится с 25 декабря по 11 января. Согласно нему, в Татарстане вводятся ограничения по применению пиротехники в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог.

В Казани доступными для запуска фейерверков окажутся площадки на Нижней Зареченской дамбе, в районе перекачивающей станции «Майдан» на улице Гаврилова, Березовая роща в поселке Мирный и ипподром между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.