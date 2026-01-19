news_header_top
Экономика 19 января 2026 11:26

В новогодние каникулы в парках Казани прошло свыше 250 мероприятий

Парк «Черное озеро» перед Новым годом
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 250 мероприятий прошло за новогодние каникулы в парках и скверах столицы Татарстана. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

По словам докладчицы, праздничные мероприятия проходили в 30 общественных пространствах, и на каникулах их посетили свыше 560 тыс. жителей и гостей города.

Латыпова добавила, что до конца января местных жителей и туристов будет радовать новогодняя иллюминация в 25 парках Казани.

«Новогодние праздники ярко продемонстрировали роль парков в городском пространстве. Не только прогулки и отдых на свежем воздухе, но и спорт, культура и различные мероприятия», – прокомментировал эти данные мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что мероприятия в парках охотно посещают гости города. На его взгляд, сейчас парки и скверы можно назвать одной из городских достопримечательностей.

«Парки у нас красивые, безопасные и ухоженные. Важно продолжать увеличивать количество парков, чтобы они были в шаговой доступности для всех», – заключил мэр.

