УМВД РФ по Казани: Всплеска криминальной активности в новогодние каникулы не допущено

За период прошедших новогодних каникул на территории татарстанской столицы зарегистрировано 260 преступлений. Такой показатель не превышает средние еженедельные цифры по году. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров.

Закиров отметил, что во время новогодних праздников в столице республики был проведен полный комплекс мероприятий, направленных на сохранение правопорядка и общественной безопасности.

«Всплеска криминальной активности не допущено, оперативная обстановка под контролем. Резонансных преступлений не зарегистрировано, в местах проведения новогодних мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. За прошедшие новогодние каникулы зарегистрировано 260 преступлений, что не превышает среднее еженедельное значение за год», – рассказал докладчик.

По его словам, в этот период правоохранители также проводили охрану районных военкоматов и пунктов временного размещения лиц, прибывших из новых регионов страны.

