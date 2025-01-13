В Казани в новогодние каникулы снизилась заболеваемость ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и другим случаям ОРВИ в конце 2024 года в Казани была стабильной. Острые респираторные заболевания зафиксировали у 6,3 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник горуправления здравоохранения Владимир Филатов. Он также напомнил, что к концу 2023 года в столице Татарстана было 15,7 тыс. заболевших – эпидпорог тогда превысили на 31%.

Из всех лабораторно подтвержденных случаев ОРВИ около 7% составили вирусы гриппа. При этом в половине из них обнаружили вирус гриппа А, H1N1. Коронавирус выявили в 7,5% от всех подтвержденных случаев ОРВИ.

«На первой неделе нового 2025 года зарегистрировано 3,7 тыс. случаев ОРВИ, что в три раза меньше аналогичного периода 2024 года. Темп прироста за одну неделю был снижен на 47%», – заключил Филатов.