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Ру Тат
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Путешествия и туризм
2 августа 2022  16:37
Арсений Каримов

В новогодние каникулы в Казань прилетят туристические чартеры из Москвы и Петербурга

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Программа чартерных туристических рейсов в Татарстан продолжится на следующих новогодних каникулах. С 30 декабря по 8 января в Казань прилетят четыре самолета из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказала заместитель председателя Госкомитета республики по туризму Гульнара Сафина на брифинге в Кабмине РТ.

«На уже осуществленных туристических чартерных рейсах наблюдается почти стопроцентная загрузка, поэтому туроператор уже сейчас планирует программу на новогодние каникулы», - отметила спикер.

На сегодняшний день из Санкт-Петербурга в Казань выполнено шесть оборотных рейсов, а из Москвы – 28, добавила Сафина. В общей сложности благодаря этому Татарстан посетили около 6 тыс. туристов. При этом обе программы действуют до сих пор и будут доступны до сентября.

#туризм в татарстане #Санкт-Петербург #Москва
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