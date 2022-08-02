В новогодние каникулы в Казань прилетят туристические чартеры из Москвы и Петербурга

Программа чартерных туристических рейсов в Татарстан продолжится на следующих новогодних каникулах. С 30 декабря по 8 января в Казань прилетят четыре самолета из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказала заместитель председателя Госкомитета республики по туризму Гульнара Сафина на брифинге в Кабмине РТ.

«На уже осуществленных туристических чартерных рейсах наблюдается почти стопроцентная загрузка, поэтому туроператор уже сейчас планирует программу на новогодние каникулы», - отметила спикер.

На сегодняшний день из Санкт-Петербурга в Казань выполнено шесть оборотных рейсов, а из Москвы – 28, добавила Сафина. В общей сложности благодаря этому Татарстан посетили около 6 тыс. туристов. При этом обе программы действуют до сих пор и будут доступны до сентября.