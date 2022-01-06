В новогодние каникулы Роспотребнадзор РТ проверил соблюдение Covid-правил на 127 объектах

В Татарстане, несмотря на новогодние праздники, продолжается проверка соблюдения антиковидных мер. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы в новогодние каникулы продолжаем контрольно-надзорные мероприятия за объектами в республике по соблюдению антиковидных мер профилактики. С 31 декабря по 5 января проверено 127 объектов», – отметила она.

Сотрудники ведомства проверили заведения общепита, торговые комплексы, театры, кинотеатры, работающие детские лагеря, новогодние представления для детей в театрах и домах культуры, места массовых гуляний, пункты проката, катки и другие места.

Любовь Авдонина рассказала, что из 127 проверенных заведений в 21 выявили нарушения Covid- правил – это 16,5% от числа обследованных.

«Частые нарушения – это несоблюдение разметки, дистанции, несоблюдение режимов дезинфекции – регулярной обработки поверхностей – и это неправильное использование средств защиты органов дыхания», – отметила спикер.

Проверки Роспотребнадзора продолжатся до конца новогодних праздников.