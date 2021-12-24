В новогодние каникулы МФЦ РТ будут оказывать только одну услугу, связанную с QR-кодом

В новогодние каникулы филиалы МФЦ в Татарстане будут оказывать только одну услугу – подтверждение учетной записи ЕСИА и распечатка сертификатов о вакцинации с QR-кодом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прием заявителей по всем остальным услугам, предоставляемым в МФЦ, осуществляться не будет», – отметили в пресс-службе.

Для всех офисов МФЦ 31 декабря будет выходным днем. В Казани офисы «Зареченский» (Чистопольская, 5), «Московский» (Кулахметова, 25/1) и «Советский» (проспект Победы, 214) 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января будут работать с 10.00 до 16.00.

В Набережных Челнах офис «Центральный» (бульвар Кол Гали, 25Е) будет работать 2, 4, 6, 8 января с 10.00 до 16.00, а в Нижнекамске – «Нижнекамский» (Школьный бульвар, 2А).

Многофункциональные центры в других городах и районах Татарстана работают также 2, 4, 6, 8 января с 10.00 до 16.00.