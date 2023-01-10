В новогодние каникулы медучреждения Казани обслужили 27 тыс. жителей

За период новогодних выходных медицинские учреждения столицы Татарстана обслужили 27 тыс. граждан. При этом в более чем 15 тыс. случаев на дом вызывали сотрудников поликлиник. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов.

Он отметил, что медорганизации города, оказывающие неотложную медицинскую помощь, в период праздников работали в усиленном режиме.

«Всего за период с 31 декабря по 8 января медицинскими организациями Казани было обслужено 27 053 обращения граждан. В их числе свыше 15 тыс. вызовов на дом сотрудников поликлиник и 11,5 тыс. вызовов бригад скорой помощи», — пояснил докладчик.

С переохлаждением к медикам обратился 61 человек, с обморожениями — 21 человек. Из этих категорий 68 человек были доставлены в стационары. С травмами из-за использования пиротехники обратились три человека.

«В связи с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ с 15 декабря 2022 года в Татарстане были введены ограничительные мероприятия. В период последней недели 2022 года мы отмечали снижение заболеваемости ОРВИ, эпидпорог был превышен на 25,6%. В первую неделю 2023 года продолжается снижение заболеваемости ОРВИ, эпидпорог превышен на 5,1%. Темп прироста составил -35,3%», — заключил чиновник.