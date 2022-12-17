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Транспорт
17 декабря 2022  04:15

В новогодние каникулы Казань с Москвой и Петербургом свяжут 57 дополнительных поездов

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Около 60 дополнительных поездов из Казани в Москву, Санкт-Петербург и Саратов введут в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«В период новогодних праздничных дней назначено 58 дополнительных поездов в сообщении с Казанью. Они будут курсировать в период с 22 декабря 2022 года по 10 января 2023 года», – отметили в ГЖД.

В частности, между Казанью и Москвой назначено 52 дополнительных поезда, пять – свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом, еще один – с Саратовом.

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