В новогодние каникулы Казань с Москвой и Петербургом свяжут 57 дополнительных поездов

Около 60 дополнительных поездов из Казани в Москву, Санкт-Петербург и Саратов введут в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«В период новогодних праздничных дней назначено 58 дополнительных поездов в сообщении с Казанью. Они будут курсировать в период с 22 декабря 2022 года по 10 января 2023 года», – отметили в ГЖД.

В частности, между Казанью и Москвой назначено 52 дополнительных поезда, пять – свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом, еще один – с Саратовом.