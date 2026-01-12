В новогодние каникулы Казань посетили более 200 тыс. туристов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свыше 200 тыс. туристов посетили столицу Татарстана с 31 декабря прошлого года по 11 января 2026 года. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

По словам докладчика, расходы этих туристов на проживание, питание и посещение различных мероприятий и площадок составили более 1,5 млрд рублей.

Шавлиашвили добавил, что загруженность гостиниц города в праздники в среднем составляла около 60%, а в пиковые дни, 3 и 4 января, этот показатель превысил 90%.