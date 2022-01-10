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Ру Тат
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Казань
10 января 2022  12:19
Егор Никитин

В новогодние каникулы более 2 тыс. казанцев вакцинировались от коронавируса

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Свыше 2 тыс. жителей татарстанской столицы во время новогодних праздников привились от коронавируса. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Всего за новогодние праздники вакцинацией охвачено 2 020 человек, в том числе в мобильных пунктах 313 человек. На данный момент в Казани охвачено вакцинацией 747,8 тыс. человек. Это 76,5% от взрослого населения», — доложил Владимир Жаворонков.

Он отметил, что в новогодние каникулы продолжали работу казанские пункты вакцинации от коронавируса. 

#владимир жаворонков #коронавирус
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