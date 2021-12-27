В новогодние дни в Казани будет дежурить более полусотни аварийных бригад

Для обеспечения бесперебойной работы и качественного оказания жилищно-коммунальных услуг в новогодние каникулы в ресурсоснабжающих организациях будут нести дежурство 56 аварийных бригад в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта — в два раза больше, чем в обычные дни. Об этом на аппаратном совещании в Казани сообщил замруководителя исполкома по ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

«Плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, на период новогодних каникул не предусмотрены. Управляющие организации ЖКХ обеспечат круглосуточную работу дежурного персонала, укомплектованного необходимыми материалами и оборудованием», — отметил спикер.

В выходные и праздничные дни предусмотрена уборка придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи, очистка скатных кровель от снега и сосулек. При ухудшении погоды представители ЖКХ выведут необходимое количество единиц спецтехники и людей для предотвращения снежных заносов.

«Норматив уборки снега — шесть часов после окончания снегопада. Толщина снега на скатных крышах не должна превышать 30 см», — напомнил спикер.

Также в ежедневном режиме будет осуществляться вывоз мусора из дворов. Искандер Гиниятуллин поручил главам районов обеспечить контроль за уборкой снега и вывозом ТКО.

Для безопасности жителей и предупреждения терактов проведена проверка подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов, а также ревизия запирающих устройств. Кроме того, спикер напомнил и о противопожарной безопасности и соблюдении правил безопасности при пользовании газовым оборудованием.

«В исполкоме Казани и администрациях районов организовано дежурство руководящего состава, круглосуточная диспетчерская связь будет осуществляться через сервис „Открытая Казань“ по телефону 236-41-23», — сказал спикер.