В новогоднем обращении Шольц обвинил Путина в отключении газа для Европы

Свое новогоднее обращение канцлер ФРГ Олаф Шольц посвятил политике, Украине и палестинско-израильскому конфликту. Также он обвинил Президента России Владимира Путина в перекрытии поставок газа для Европы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Правительства Германии сообщает ТАСС.

«Наш мир стал более беспокойным и жестоким, он меняется с головокружительной быстротой. Именно поэтому мы тоже должны меняться, и это беспокоит многих из нас», — заявил канцлер.

Шольц уверил, что, несмотря на ожидаемый экспертами спад в экономике ФРГ, в стране удалось добиться снижения инфляции, повышения зарплат и пенсий, а также заполненных газохранилиз.

В то же время, посетовал он, «мы не сможем реализовать все задуманные проекты. Но в следующем году мы продолжим инвестировать рекордные суммы в наше будущее».

Также в заявлении он призвал страны Евросоюза к сплоченности в преддверии европейских выборов и кампании в США.