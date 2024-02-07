Обнаружены пять новых для Татарстана видов животных, растений и грибов

Переиздание Красной книги Республики Татарстан планируется в 2025 году. О том, каких изменений стоит ожидать в новой редакции, сегодня на итоговой коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам в Казани председатель ведомства Фёдор Батков.

По его словам, в ходе подготовки в 2023 году специалисты обнаружили пять видов животных, растений и грибов, ранее не встречавшихся в нашем регионе.

«Научными организациями продолжаются работы по выявлению видового разнообразия животных, растений и грибов в муниципальных районах. Несмотря на богатое разнообразие фауны и флоры нашей республики, ежегодно выявляются не только новые места обитания редких видов. В 2023 году выявлены пять видов, ранее не встречавшихся в нашем регионе. За прошлый год на основании научно-исследовательских работ 14 видов включены в Красную книгу Республики Татарстан», — сказал он.

К примеру, в прошлом году было обнаружено единственное место обитания мха гриммия беззубцовая в Кукморском районе, грибов гидномерулиус сосновый в Агрызском и растения соссюрея горькая в Нурлатском районе.

Батков пояснил, что эти сведения будут учтены в четвертом переиздании Красной книги РТ, которое запланировано в 2025 году. Спикер поблагодарил специалистов Академии наук РТ, Казанского федерального университета, Волжско-Камского государственного заповедника и национального парка «Нижняя Кама» за сотрудничество.