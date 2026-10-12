В Ново-Савиновском суде огласили обвинение экс-замглавы казанского ОБЭП

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Ново-Савиновском районном суде Казани стартовало дело бывшего заместителя начальника ОБЭП Ильгиза Аминова. Его обвиняют в мошенничестве. Всего ему инкриминируют два эпизода мошенничества – в крупном и особо крупном размерах.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Процесс сегодня начался с опозданием, связанным с задержкой конвоя. На данный момент подсудимый находится под стражей. В июле прошлого года его арестовали в Советском районном суде. Однако на момент ареста, его обвиняли не в мошенничестве, а в посредничестве во взяточничестве.

Связано это с изменившимся за время расследования обвинением. Так, Ильгиза Аминова обвиняли в том, что он, используя свои связи, полученные во время работы в МВД, якобы пытался помочь крупной строительной фирме в уменьшении суммы налогов. Аминов, как полагали правоохранители, предложил выступить посредником при передаче взятки от руководителя фирмы должностным лицам.

По версии следствия, преступление произошло в момент, когда Аминов уже уволился со службы и работал главой службы безопасности в частной компании.

На сегодняшний день обвинение поменялось таким образом, что Аминов действительно взял деньги под предолгом помощи строительной фирме. Однако сам он взятку передавать не собирался, а присвоил ее. Таким образом, инкриминируемая статья изменилась с посредничества на мошенничество.

Сумма взятки, по данным следствия, составила 20 млн рублей. Этой суммой руководитель фирмы планировал откупиться от налогового вычета на сумму 640 млн рублей. Сегодня обвинение Аминову огласили полностью. Подсудимый вину не признает.