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Происшествия 13 июля 2023 14:55

В Ново-Савиновском районном суде Казани избрали нового мирового судью

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Сегодня на 45-м заседании Госсовета РТ шестого созыва назначили нового мирового судью судебного участка №8 по Ново-Савиновскому судебному району. Об этом сообщают на сайте Верховного суда РТ.

Кандидатуру представил и.о. Председателя ВС РТ Эдуард Каминский.

Без ограничения срока полномочий мировым судьей судебного участка №8 по Ново-Савиновскому судебному району Казани избран Айдар Габдрахманов.

Фото: © Верховный суд РТ

#суд #Ново-Савиновский райсуд
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