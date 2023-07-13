В Ново-Савиновском районном суде Казани избрали нового мирового судью

Сегодня на 45-м заседании Госсовета РТ шестого созыва назначили нового мирового судью судебного участка №8 по Ново-Савиновскому судебному району. Об этом сообщают на сайте Верховного суда РТ.

Кандидатуру представил и.о. Председателя ВС РТ Эдуард Каминский.

Без ограничения срока полномочий мировым судьей судебного участка №8 по Ново-Савиновскому судебному району Казани избран Айдар Габдрахманов.