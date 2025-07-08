В Ново-Савиновском районе прошел праздник двора, посвященный Дню семьи, любви и верности

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Ново-Савиновском районе Казани, у дома №2 по проспекту Фатыха Амирхана, состоялся праздник двора, приуроченный к отмечаемому сегодня Дню семьи, любви и верности. Участие в мероприятии принял член Генерального совета «Единой России», депутат Казгордумы, председатель комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту Марсель Шарапов.

«Сегодня мы с однопартийцами и сторонниками партии отметили День семьи, любви и верности во дворе дома <...>. Это событие собрало множество людей, которые пришли поддержать ценности семейных отношений», – рассказал Шарапов.

По словам депутата Казгордумы, на празднике поздравляли и недавно созданные супружеские пары, и семьи, которые уже давно были соединены узами брака.

Среди последних были Ривгат Рауфович и Раиса Григорьевна Ганеевы, прожившие вместе 55 лет. Ривгат Ганеев прошел путь от главного инженера отдела снабжения Министерства сельского хозяйства до заместителя директора. Раиса Ганеева проработала 25 лет технологом на «Теплоконтроле».

Для детей и их родителей были организованы различные увлекательные активности и игры. Работали зоны рисования, танцев и занятий физкультурой.

Среди почетных гостей праздника были ветераны и труженики тыла, в частности, Зинаида Григорьевна Бушуева, жизнь которой Марсель Шарапов назвал «ярким примером мужества и стойкости».