В Ново-Савиновском районе Казани строится детсад по новым требованиям Роспотребнадзора

В Ново-Савиновском районе Казани строится детский сад на 220 детей по новому типовому проекту. В дальнейшем по нему начнут строить и другие дошкольные учреждения. Особенностью нового детсада станет также большое число ясельных групп — малышам до трех лет здесь предоставят 45% от общего числа мест. Сегодня объект посетил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Площадь детского сада составляет 4,5 тыс. кв. метров. Он расположится в 59-м квартале, в микрорайоне в границах улиц Адоратского, Чистопольской и проспекта Ямашева. Сейчас здесь действует один детсад на 300 детей, однако, чтобы разместить всех детей, необходимы еще два учреждения. Одним из них и станет детсад по улице Адоратского. Ожидается, что он начнет принимать воспитанников уже в следующем году.

Посещать детский сад смогут также дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них обустроят входные группы, установят пандусы и лифт. Также на дворе планируется разместить 12 веранд для детей.

«Было много обращений по поводу мест в детских садах. В этом районе Казани учреждений для дошкольников недостаточно, поэтому было принято решение о строительстве нового детского сада», — объяснил Метшин.

Детский сад строится по новым требованиям Роспотребнадзора — его площадь будет на 21% больше, чем у обычных ДОУ. Он станет своеобразным образцом — по этому проекту начнут строить и другие дошкольные учреждения города, рассказал первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.