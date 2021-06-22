В Ново-Савиновском районе Казани на три дня ограничат движение по ряду улиц

В Казани с 24 июня временно закроют для движения транспорта внутриквартальный проезд между улицами Маршала Чуйкова и Академика Лаврентьева. Причина временных неудобств — реконструкция внутриквартальных тепловых сетей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Работы проведут в несколько этапов. 24 июня ограничения будут действовать по улице Фатыха Амирхана между зданием № 37а (детсад) и домом № 53а.

На следующий день работы будут вестись на участке между домом № 53б и зданием № 39 (детсад) по улице Фатыха Амирхана.

26 июня ограничения затронут участок между домом № 53б по улице Фатыха Амирхана и зданием № 32 по улице Мусина (девятая школа).