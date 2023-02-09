В Ново-Савиновском районе Казани на треть увеличили скорость интернета

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В Ново-Савиновском районе Казани завершились технические работы по улучшению качества связи. Было установлено новое оборудование и проведена оптимизация работы существующей сети МТС, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%.



Обновленная сеть обеспечила сотрудников, пациентов и посетителей городской клинической больницы №7 в Казани стабильной связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам в периоды повышенной нагрузки. Врачи и посетители теперь на высоких скоростях пользуются цифровыми сервисами.

«В таких локациях с плотной застройкой работа над укреплением качества связи ведется постоянно. С помощью технологии Big Data проводится оценка загруженности конкретных локаций, и технические специалисты точечно улучшают сеть, устанавливая новое или модернизируя существующее оборудование. Основной профиль любого медицинского учреждения — это экстренная неотложная медицинская помощь. В составе данной клиники находится роддом, травматологический пункт и другие отделения. Стабильная связь, возможность общаться с близкими онлайн делают пребывание посетителей и пациентов в больнице безопаснее и комфортнее», — отметил Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

К зданию городской больницы прилегает территория Малого Чайкового озера, благоустроенного парка, где любят гулять и отдыхать жители Ново-Савиновского района. В зону обновленной сети, кроме клиники и парка, также вошли дома на пересечении улиц М. Чуйкова, Ф. Амирхана и Адоратского.