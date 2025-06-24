В Ново-Савиновском районе Казани на сутки отключат воду

В Ново-Савиновском районе Казани временно отключат водоснабжение. Об этом сообщили в Телеграм-канале Казанского Водоканала.

С 09:00 26 июня до 09:00 27 июня 2025 года в связи с плановыми работами по улучшению системы водоснабжения воды не будет по следующим адресам:

ул. Чистопольская, 16/15, 20/12, 20а, 20б, 22, 24, 26/5, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34/1;

ул. Абсалямова, 12/20, 13, 15/16;

ул. Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5/26, 6;

ул. Мусина, 1.

Всего под отключение попадут 18 многоквартирных домов.

Для обеспечения жителей водой в указанный период будут организованы автоцистерны. Оставить заявку на подвоз воды можно по номеру: +7(843)231-62-60.