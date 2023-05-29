news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 мая 2023 10:29

В Ново-Савиновском районе Казани легковушка влетела в трамвайную остановку

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Из-за ДТП в Казани было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 6 и 7, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Авария произошла на пересечении улиц Ямашева – Мусина. Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель Renault Logan, который совершил наезд на трамвайную остановку.

В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка легковушки, ее госпитализировали в 7 городскую больницу.

В настоящее время движение трамвайных маршрутов восстановлено.

#дтп трамвай #транспорт Казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное