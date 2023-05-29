В Ново-Савиновском районе Казани легковушка влетела в трамвайную остановку

Из-за ДТП в Казани было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 6 и 7, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Авария произошла на пересечении улиц Ямашева – Мусина. Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель Renault Logan, который совершил наезд на трамвайную остановку.

В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка легковушки, ее госпитализировали в 7 городскую больницу.

В настоящее время движение трамвайных маршрутов восстановлено.