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Новости Татарстана и Казани
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В Ново-Савиновском районе Казани легковушка влетела в трамвайную остановку
Из-за ДТП в Казани было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 6 и 7, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Авария произошла на пересечении улиц Ямашева – Мусина. Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель Renault Logan, который совершил наезд на трамвайную остановку.
В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка легковушки, ее госпитализировали в 7 городскую больницу.
В настоящее время движение трамвайных маршрутов восстановлено.
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