В Ново-Савиновском районе Казани, двух городах и районе РТ назначены новые прокуроры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации в Ново-Савиновском районе Казани, а также в Камско-Устьинском районе Татарстана, в Нурлате и Альметьевске назначены новые прокуроры, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана, которое прошло в формате видеоконференции, Альберт Суяргулов представил вновь назначенных руководителей коллективу надзорного ведомства.

Фото: © прокуратура РТ

Так, Альметьевским городским прокурором назначили старшего советника юстиции Ильдара Исмагилова. Ранее занимавший пост прокурора Альметьевска Дамир Яфизов вышел в отставку по выслуге лет.

Нурлатским городским прокурором стал Ильнур Гаянов. Ранее занимавший пост Нурлатского городского прокурора Сайяр Зиятдинов назначен на должность заместителя начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Республики Татарстан.

Фото: © Прокуратура РТ

Прокурором Камско-Устьинского района назначен Азат Нагимуллин. Его предшественник Ринат Ситдиков также вышел в отставку по выслуге лет.

Прокуратуру Ново-Савиновского района Казани возглавил Антон Чураков. Ранее эту должность занимал Сергей Брынза.