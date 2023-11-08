Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Ново-Савиновском районе Казани, двух городах и районе РТ назначены новые прокуроры
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации в Ново-Савиновском районе Казани, а также в Камско-Устьинском районе Татарстана, в Нурлате и Альметьевске назначены новые прокуроры, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана, которое прошло в формате видеоконференции, Альберт Суяргулов представил вновь назначенных руководителей коллективу надзорного ведомства.
Так, Альметьевским городским прокурором назначили старшего советника юстиции Ильдара Исмагилова. Ранее занимавший пост прокурора Альметьевска Дамир Яфизов вышел в отставку по выслуге лет.
Нурлатским городским прокурором стал Ильнур Гаянов. Ранее занимавший пост Нурлатского городского прокурора Сайяр Зиятдинов назначен на должность заместителя начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Республики Татарстан.
Прокурором Камско-Устьинского района назначен Азат Нагимуллин. Его предшественник Ринат Ситдиков также вышел в отставку по выслуге лет.
Прокуратуру Ново-Савиновского района Казани возглавил Антон Чураков. Ранее эту должность занимал Сергей Брынза.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников