В Новгородской области из-за непогоды 23 населенных пункта остались без света

Из-за сильного ветра и метели 23 населенных пункта Любытинского района Новгородской области остались без света. Об этом глава района Андрей Устинов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«На помощь двум бригадам Любытинского РЭС пришли бригады из Пскова и Вологды, задействовано пять единиц техники», — рассказал Устинов.

По его словам, администрация района поддерживает постоянную связь с электриками — специалисты работают на ЛЭП и решают вопрос по установке генераторов.