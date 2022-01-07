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Общество
7 января 2022  18:04

В Новгородской области более 140 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

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Более 140 населенных пунктов в Новгородской области остались без электричества из-за сильного снегопада. Работы по восстановлению электроэнергии ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба Правительства региона.

По сообщению пресс-службы, наиболее сильно от непогоды пострадал Маловишерский район. Здесь без света остались 54 населенных пункта, в которых проживают 767 человек. Помимо этого, электроэнергия отсутствует в Любытинском, Окуловском, Крестецком, Пестовском, Демянском и других районах — всего 146.

#сильный снег #отключение света
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